Челябинский депутат Госдумы Белоусов не сумел обжаловать арест

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу народного избранника на нарушение закона «О статусе депутата»

Адвокаты депутата Государственной Думы РФ от Челябинской области Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»), осужденного за взятку 3 млрд рублей и находящегося в розыске, не сумели обжаловать его арест. Конституционный суд РФ не нашел оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению. Об этом говорится в определении КС РФ.

«К жалобе, подписанной адвокатами Д. И. Песецкой и В. А. Плахотнюком, не приложена доверенность, подтверждающая их полномочия на подписание обращения в Конституционный Суд Российской Федерации в качестве представителей В. В. Белоусова. Сам же В. В. Белоусов по оспариваемому вопросу в Конституционный Суд Российской Федерации не обращался, его подпись в жалобе отсутствует», — говорится в документе.

В связи с этим принято решение в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Белоусова отказать, определение КС РФ по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в 2022 году Мосгорсуд заочно приговорил Вадима Белоусова к 10 годам лишения свободы и штрафу 500 млн рублей.

Приговор вступил в силу полгода назад, тем не менее, он по-прежнему сохраняет статус депутата. По данным «Ведомостей», ожидается, что процедура досрочного отзыва мандата у депутата будет запущена в ближайшие дни— его полномочия планируется прекратить за прогулы.

Автор: Ольга Бороденок