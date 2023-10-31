Адвокаты депутата Государственной Думы РФ от Челябинской области Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»), осужденного за взятку 3 млрд рублей и находящегося в розыске, не сумели обжаловать его арест. Конституционный суд РФ не нашел оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению. Об этом говорится в определении КС РФ.
«К жалобе, подписанной адвокатами Д. И. Песецкой и В. А. Плахотнюком, не приложена доверенность, подтверждающая их полномочия на подписание обращения в Конституционный Суд Российской Федерации в качестве представителей В. В. Белоусова. Сам же В. В. Белоусов по оспариваемому вопросу в Конституционный Суд Российской Федерации не обращался, его подпись в жалобе отсутствует», — говорится в документе.
В связи с этим принято решение в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Белоусова отказать, определение КС РФ по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в 2022 году Мосгорсуд заочно приговорил Вадима Белоусова к 10 годам лишения свободы и штрафу 500 млн рублей.
Приговор вступил в силу полгода назад, тем не менее, он по-прежнему сохраняет статус депутата. По данным «Ведомостей», ожидается, что процедура досрочного отзыва мандата у депутата будет запущена в ближайшие дни— его полномочия планируется прекратить за прогулы.
Автор: Ольга Бороденок