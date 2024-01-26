Челябинский боксер Андрей Стоцкий попал в больницу с ранением от травматического пистолета

Стрелявшего разыскивают

В Ленинском районе Челябинска во время конфликта получил ранение травматическим пистолетом боксер-тяжеловес Андрей Стоцкий. Спортсмена доставили в городскую больницу № 9.

Стоцкий лично был знаком с оппонентом. По предварительным данным, ссора носит бытовой характер, сообщили Первому областному информагентству в УМВД по городу.

«Установление обстоятельств инцидента, произошедшего в Ленинском районе между двумя мужчинами, в результате которого один из них обратился в медицинское учреждение, взято на контроль руководством УМВД России по Челябинску. Оперативники разыскивают второго участника конфликта», — прокомментировали в городской полиции.

В 2022 году Андрей Стоцкий дал интервью Первому областному информагентству.