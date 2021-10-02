Челябинский бизнесмен пойдет под суд за поставку поддельных медицинских халатов

Контракт на сумму три миллиона рублей с мошенником заключило руководство Забайкальской краевой инфекционной больницы

Предприниматель из Челябинской области пойдет под суд за сбыт фальсифицированных медицинских халатов в инфекционную больницу Читы и покушение на мошенничество в крупном размере. Следственный комитет по Забайкальскому краю завершил расследование уголовных дел и направил их в прокуратуру для утверждения обвинения, сообщили сегодня, 2 октября, в пресс-службе краевого СК.

Известно, что в 2020 году 31-летний бизнесмен из Челябинска заключил контракт с Забайкальской краевой клинической инфекционной больницей на поставку 31 тысячи медицинских халатов на сумму более трех миллионов рублей. После этого он закупил у фирмы, не имеющий соответствующей лицензии, более 24 тысяч халатов, наклеил на них поддельные этикетки, содержащие ложные сведения о фирме-производителе, и отправил в больницу. Обман выявили сотрудники медицинского учреждения.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Челябинской области, обвиняемого совершении преступлений по части 1 статьи 238.1 („Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок в крупном размере“), а также в покушении на мошенничество в особо крупном размере по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Следователи провели комплекс следственных действий для получения и закрепления доказательств. В соответствии с выводами судебной экспертизы, халаты, поставленные обвиняемым, не соответствуют предъявляемым требованиям и представляют опасность при использовании в качестве медицинских изделий»,— уточнили в ведомстве.

Уголовные дела направлены прокурору для утверждения обвинения.