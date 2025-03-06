Челябинских школьников предупредили об атаке мошенников

Неизвестные пытались узнать у детей по телефону личные данные

В родительском чате одной из челябинских школ 6 марта появилось сообщение от классного руководителя.

«Сегодня в одной из школ Челябинска ученики получили массовую волну звонков от мошенников, которые представлялись сотрудниками школьной администрации — заместителями директора. Мошенники пытались выманить у детей личные данные, утверждая, что информация нужна для проверки через портал „Госуслуги“ и систему „Сетевой город“», — написал учитель.

Детей просят предупредить и научить, как вести себя при звонке с незнакомого номера. Не стоит отвечать на него. Но если уж так случилось, что вы начали диалог, — прекратите его. И лучше расскажите о случившемся родным. Помните: никогда и никому не надо сообщать коды или персональные данные.