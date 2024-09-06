Челябинских школьников предупредили о схемах обмана в интернете

Аферисты знакомятся с подростками в соцсетях и выманивают деньги

В Госдуме рассказали о распространенных схемах обмана школьников.

Так, злоумышленники создают фальшивые страницы для покупок игр. Подростки получают ссылку на выгодные предложения, переходят по ней и так предоставляют мошенникам личные данные.

Также злоумышленники предлагают легкие способы заработка в интернете. Например, вложения в якобы проект с последующей прибылью.

Нередко аферисты пишут школьникам в мессенджере, завязывают дружбу, а потом просят деньги для оплаты якобы операций или других экстренных услуг.

Родителям необходимо контролировать досуг детей и выстраивать доверительные отношения.

С жительницей Челябинска Вероникой К. через бот знакомств списался мужчина, неделю втирался в доверие, а потом пригласил заработать на бирже с помощью аналитика и по совместительству мужа его сестры. Что из этого вышло, Вероника рассказала ИА «Первое областное».

