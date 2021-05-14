Челябинских полицейских отправили под арест за взятки от похоронщиков

Меры пресечения избирались в судах двух районов

Четырех челябинских полицейских на время следствия отправили под домашний арест на два месяца. Они подозреваются в получении взятки от представителей ритуального бизнеса. Меры пресечения избраны в четверг, 13 мая, в судах двух районов.

Консультант Тракторозаводского районного суда Челябинска Ирина Савинкова рассказала, что 13 мая по ходатайству следствия под домашний арест на два месяца был отправлен участковый уполномоченный.

В этот же день решение о домашнем аресте на два месяца было принято в отношении троих полицейских отдела в Советском районе. Информацию подтвердила консультант Советского районного суда Дарья Белюшина.

Напомним, Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовные дела в отношении четырех полицейских областного центра, которые подозреваются в получении взятки. Правоохранители предоставляли предпринимателю информацию об умерших гражданах. Предприниматель подозревается в даче взятки.

По данным следствия, в течение 2019 — начала 2021 года полицейские получили взятки от предпринимателя на сумму более 390 тысяч рублей за предоставление похоронщикам данных об умерших в Челябинске.