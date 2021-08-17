Челябинских детей, отдыхавших в лагере под Магнитогорском, отправят домой

Лесной пожар, вспыхнувший рядом с «Горным ущельем», еще не потушен

Оперативный штаб принял решение отправить домой челябинских детей, отдыхавших в лагере «Горное ущелье», расположенном в 40 километрах от Магнитогорска. Лесной пожар, вспыхнувший на расстоянии километра от лагеря, еще не потушен, сообщили накануне, 16 августа, администраторы лагеря.

«Уважаемые родители! 17 августа 2021 года в 11:00 состоится выезд детей, отдыхавших в ДООЦ „Горное ущелье“ по путевкам Комитета социальной политики г. Челябинска. Прибытие в Челябинск в 17:00, ТЦ „Синегорье“», — уточнили в лагере.

Ранее домой отправили детей из Магнитогорска. По данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, в Магнитогорск на 19 автобусах приехали 412 детей и 55 человек персонала.

«На данный момент площадь пожара в Абзелиловском районе составляет 15 га. Тушение продолжается. Привлечены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС в количестве 278 человек, 53 единицы техники. На защиту детского лагеря выставлено 6 единиц техники, 23 человека», — уточнили в ведомстве.

Напомним, лесной пожар вспыхнул неподалеку от детского лагеря в минувшее воскресенье, 15 августа. Администрация «Горного ущелья» приняла решение эвакуировать детей и персонал в расположенный в 5,5 километра лагерь «Уральские зори». В тот же день отдыхающих из Магнитогорска отправили домой, остальных разместили в санатории «Юбилейный», в домах отдыха «Юность» и «Березка» и лагере «Уральские зори».

Администрация лагеря «Горное ущелье» и поисково-спасательный отряд «Легион-СПАС» также объявили о наборе волонтеров для тушения лесного пожара.