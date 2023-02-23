Челябинские участковые нашли «резиновый адрес» для 34 россиян без определенного места жительства

Хозяйка квартиры, за деньги ставившая на учет граждан, попала под уголовную статью

В УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительница Калининского района. Женщина за деньги ставила на фиктивный учет граждан РФ, не имеющих местной регистрации. Заработать ей удалось 34 раза, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального полицейского главка.



Как выяснили участковые уполномоченные Калининского района, хозяйка квартиры по улице 250-летия Челябинска за деньги поставила на учет по месту пребывания 34 россиянина, не имеющих челябинской прописки, но по каким-то причинам остро в ней нуждающихся. Предоставлять «соседям» жилье женщина не собиралась.

Отдел полиции «Северо-Западный» возбудил в отношении предприимчивой горожанки уголовное дело по статье 322.2 УК РФ — «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания». Все платившие подозреваемой сняты с миграционного учета, сама она находится под подпиской о невыезде.