Челябинские туристы могут застрять в Непале на месяц из-за отмены рейса

В стране ограничено авиасообщение

Туристы из Челябинска, застрявшие в Гималаях, по-прежнему не могут вернуться домой. Рейс, который должен был состояться сегодня, 12 мая, отменен из-за локдауна в Непале. Об этом рассказал путешественник Алексей Левин.

Сейчас российские туристы находятся в Катманду. Власти Непала примут решение о возобновлении или дальнейшем запрете международного авиасообщения 14 мая.

«Мы ждали рейс компании „Аэрофлот“ и собирались улететь 12 мая, но из-за карантина полеты отменили. Есть вариант улететь только за семь тысяч долларов с человека. Конечно, такая сумма неподъемна», — сообщил Алексей Левин.

Путешественники сдали тест на коронавирус, без результатов которого нельзя покинуть Катманду.

Как ранее писал наш сайт, 6 мая правительство Непала приняло решение о запрете международного авиасообщения. Именно эта новость и стала причиной беспокойства для группы туристов, которая выполняла восхождение на одну из вершин Эвереста. В Непал они прибыли 27 апреля, чтобы покорить Айленд Пик на высоте 6 200 метров. Путешественники никак не смогли бы добраться до Непала к 6 мая, чтобы улететь домой.