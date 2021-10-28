Челябинские таможенники задержали ввоз крупной партии контрафактных сигарет

В грузовике обнаружили более 3 тысяч пачек табачной продукции

Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни пресекли ввоз крупной партии табачных изделий и контрафактной одежды. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Грузовик остановили в Троицком районе. Товар перевозили из Казахстана в Екатеринбург.

«Внутри грузового отсека помимо указанных в сопроводительных документах товаров таможенники обнаружили более 3 тыс. пачек сигарет без российских акцизных марок. Табачные изделия были тщательно спрятаны в тюки с одеждой. Сами мешки злоумышленники обернули полуметаллическим материалом, надеясь, что рентгенустановка на границе „не заметит“ товар. Однако пограничники увидели непросвечивающуюся полость и сообщили об этом таможенникам», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в грузовике нашли одежду с незаконно нанесенными логотипами брендов — толстовки, спортивные костюмы, куртки и футболки. Товар конфискован, виновные лица будут привлечены к ответственности.

Как ранее сообщал наш сайт, возле Троицка сотрудники мобильной группы Челябинской области задержали грузовик с контрафактной одеждой. Товар перевозили из Кыргызстана в Россию.