Челябинские таможенники задержали три фуры с дровами на российско-казахстанской границе

Организаторам канала контрабанды грозит до пяти лет заключения и миллионный штраф

Челябинские таможенники раскрыли канал контрабанды лесоматериалов из России в Республику Казахстан. Из незаконного оборота изъято более 100 кубометров лесоматериалов хвойных пород, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Лесоматериалы — стратегически важные ресурсы — перевозились через Государственную границу Российской Федерации тремя грузовыми автомобилями по подложным документам. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ», — комментирует замначальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

По результатам предварительного расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Организаторам контрабандного канала грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.