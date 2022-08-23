Челябинские таможенники пресекли ввоз в Россию свыше пяти тысяч пар поддельной обуви

В кузове подозрительного грузовика в коробках находилась обувь с логотипами известных брендов

Сотрудники Челябинской таможни задержали в Троицком районе грузовик из Казахстана, в котором находилось более пяти тысяч пар поддельной обуви и без маркировки. Товар планировали незаконно ввезти на территорию России. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщили 23 августа в пресс-службе Челябинской таможни.

«При проведении таможенного досмотра в фуре обнаружили свыше четырех тысяч пар обуви без обязательной маркировки. Еще более тысячи пар оказались поддельными — на них незаконно нанесены логотипы известных мировых брендов, таких как Louis Vuitton, Dior, Adidas, Reebok, Nike, Ecco, Puma, Fila, Gucci», — рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

Ущерб правообладателям составил 10 миллионов рублей.

Полицейские изъяли продукцию. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и «Перевозка или сбыт продукции без маркировки».