Челябинские таможенники пресекли ввоз шести тысяч металлических головоломок

Продукция не была задекларирована

На российско-казахстанской границе инспекторы мобильной группы таможни изъяли шесть тысяч металлических пазлов для детей, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«При досмотре в грузовом отсеке транспортного средства таможенники обнаружили 36 коробок с металлическими головоломками для детей. Перевозчик не смог представить товаросопроводительные документы, подтверждающие таможенное декларирование на территории ЕАЭС», — пояснил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

900 килограммов головоломок признаны бесхозяйными и обращены в собственность государства.