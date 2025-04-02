Челябинские таможенники пресекли попытки вывоза и ввоза незадекларированных денежных средств

Нарушителям грозит административная ответственность

Сотрудники таможенного поста в челябинском аэропорту предотвратили два случая нарушения таможенного законодательства. Два пассажира, проследовавшие через «зеленый» коридор, не задекларировали наличные денежные средства на общую сумму более 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Первый пассажир, 28-летний мужчина, пытался вывезти в Душанбе более 1 миллиона рублей, спрятанных в кармане куртки. Второй, 33-летний мужчина, возвращался из Душанбе с аналогичной суммой, перевозившейся в ручной клади.

Оба пассажира не знали о необходимости декларирования наличных средств, проигнорировав информационные стенды и аудиосообщения в аэропорту.

«Перемещение наличных рублей не ограничено по сумме, однако обязательной декларации подлежит сумма, эквивалентная 10 тысячам долларов США и более», — пояснил начальник таможенного поста Александр Гордеев.