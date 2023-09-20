Челябинские таможенники пресекли незаконный вывоз пиломатериалов в Узбекистан

Товар не был задекларирован

Сотрудники Челябинской таможни пресекли вывоз в Узбекистан 10 тонн пиломатериалов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В таможенной декларации были указаны доски сосны, однако при досмотре на границе обнаружены и пиломатериалы из березы.

«В отношении нарушителя возбуждено административное дело по факту недекларирования товаров. Товар арестован. Максимальная санкция, предусмотренная статьей, — штраф до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией»,— сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

С начала 2023 года выявлено перемещение свыше пяти тысяч кубометров незаконного лесоматериала.