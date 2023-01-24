Челябинские таможенники остановили перевозку двух тонн контрафактных табачных стиков

Товар пытались привезти в Россию на двух фурах

Мобильная группа Челябинской таможни на российско-казахстанской границе задержала ввоз более 250 тысяч немаркированных табачных стиков, сообщили в пресс-службе таможни.

Около двух тонн запрещенного товара пытались привезти в Екатеринбург.

«При проведении таможенного контроля инспекторы обнаружили 502 коробки стиков под известными брендами. На товаре отсутствовала обязательная маркировка средствами идентификации», — сообщил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

С 1 июля 2020 года в России введена обязательная маркировка табачной продукции. За нарушение требований законодательства предусмотрена ответственность — административная и уголовная.