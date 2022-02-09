Челябинские таможенники обнаружили свыше 20 тонн спирта, который перемещался с нарушением правил транспортировки и без необходимых разрешений. Груз следовал из Кыргызской Республики в Краснодарский край, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.
Перевозка такой продукции должна осуществляться по заранее определенным маршрутам и по специальным разрешениям. Необходимые документы перевозчик спирта предоставить не смог. Товар был изъят. Решается вопрос о привлечении перевозчиков к ответственности.
«Грузовое транспортное средство таможенники остановили вблизи города Троицка Челябинской области. В фуре находились 5-литровые емкости с этикетками „Спирт этиловый медицинский 95%“ в количестве более четырех тысяч штук», — рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.
Напомним, что в Челябинске были задержаны трое производителей фальсифицированного алкоголя. В ходе обысков изъяли более 1600 бутылок водки без маркировки и свыше тонны спирта.
Также в столице Южного Урала будут судить производителей суррогатного алкоголя. В Магнитогорске полицейские изъяли 600 бутылок контрафактного алкоголя. Прокуратура утвердила обвинение тринадцати жителям региона.
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