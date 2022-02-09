Челябинские таможенники изъяли свыше 20 тонн спирта

Груз шел из Кыргызской Республики в Краснодарский край

«Грузовое транспортное средство таможенники остановили вблизи города Троицка Челябинской области. В фуре находились 5-литровые емкости с этикетками „Спирт этиловый медицинский 95%“ в количестве более четырех тысяч штук»,

— рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.