Челябинские таможенники изъяли партию поддельной посуды

Решается вопрос о возбуждении дела





Сотрудники Челябинской таможни пресекли ввоз в РФ 670 единиц поддельной посуды под маркой известного бренда. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе таможни.

На столовые принадлежности и наборы посуды были нанесены эмблемы известного бренда. Товары предназначались для продажи на территории Уральского региона. Ущерб компании, производящей посуду, составил 8,2 миллиона рублей.

«Контрафактная продукция изъята сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ — незаконное использование чужого товарного знака», — сказал Александр Земсков, пресс-секретарь Челябинской таможни.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинская таможня пресекла ввоз поддельных чехлов для телефонов, наушников и парфюмерии.