Челябинские таможенники изъяли 9,5 тонны поддельного нижнего белья

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Мобильная группа Челябинской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области пресекли ввоз в Россию 9,5 тонны контрафактного белья и носочных изделий из Кыргызстана. Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

В ходе досмотра выявлено 425 единиц белья с нанесенными эмблемами известных брендов. Правообладателям торговых марок нанесен ущерб в четыре миллиона рублей.

«Контрафактная продукция изъята сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ — незаконное использование чужого товарного знака», — прокомментировали в пресс-службе Челябинской таможни.

Как ранее сообщал наш сайт, сотрудники мобильной группы таможни обнаружили 100 единиц беспроводных наушников, более 500 силиконовых чехлов для телефонов с эмблемой торговой марки Apple. Ущерб компании составил около 3 миллионов рублей. Также было изъято 900 немаркированных флаконов парфюмерной продукции. Всего 11,5 тонны товаров.