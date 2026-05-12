Челябинские таможенники изъяли 27 кораллов у туристов из Египта

Эти морские обитатели под угрозой исчезновения

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Баландино пресекли три попытки незаконного ввоза кораллов из Египта. Всего у туристов изъяли 27 «морских сувениров», сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Двое путешественников, прибывших из Шарм-Эль-Шейха, везли 9 и 15 кораллов соответственно. Еще три коралла нашли в багаже пассажирки из Хургады.

Экспертиза показала, что все предметы — скелеты (дериваты) мадрепоровых кораллов. Этот вид находится под защитой международной Конвенции СИТЕС. Ввозить их можно только при наличии специальных разрешений и после таможенного декларирования.

Но туристы пошли через «зеленый коридор», то есть заявили, что у них нет товаров, подлежащих обязательному декларированию. Разрешительных документов, разумеется, тоже не было.

По одному факту уже возбуждены два административных дела. Еще по двум случаям вопрос решается. Туристам грозит штраф или конфискация кораллов.