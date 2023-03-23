Челябинские спасатели вытащили из реки Миасс тело мужчины

На месте работали полиция и следователи

Сегодня, 23 марта, возле одного из домов по улице Набережной в Челябинске специалисты Поисково-спасательной службы на водных объектах вытащили из реки Миасс тело мужчины. Об этом Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по региону.

Спасатели работали сегодня днем, кадры операции удалось снять корреспондентам Первого областного информагентства.

«По факту обнаружения тела проводится проверка», — прокомментировали в региональном управлении СКР.

Также сегодня в районе домов по Университетской Набережной спасатели эвакуировали с льдины на реке Миасс четверых школьников.