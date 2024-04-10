Челябинские спасатели выехали в Курган на помощь коллегам

Соседний регион готовится к обильному паводку

Южноуральские спасатели выехали в Курган, чтобы помочь коллегам в районах, пострадавших от паводка. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Для обеспечения безопасности жителей соседнего региона направлены восемь человек личного состава, две единицы техники и пять плавательных средств», — отмечают в пресс-службе.

Из-за разлива реки Тобол и других рек в Курганской области возможны потопления 60 населенных пунктов, в том числе микрорайонов самого Кургана, садов, гаражных кооперативов и автодорожных мостов.