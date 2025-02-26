Челябинские спасатели помогли 6-летней девочке спуститься с балкона

Ребенок плакал и звал на помощь

В Челябинске на улице Александра Шмакова с балкона квартиры на восьмом этаже девочка звала маму. Очевидцам она говорила, что включила плиту и не может выключить. Ребенок плакал. О происшествии, случившемся вечером 26 февраля, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.





Сотрудники ведомства за считанные минуты подняли автолестницу перед десятиэтажным домом. Девочку спустили вниз и передали скорой помощи. До матери ребенка полицейские не дозвонились. Спасатели напоминают: не оставляйте детей без присмотра!