Челябинские спасатели эвакуировали из погреба потерявшего сознание мужчину

Пострадавший красил стены и отравился парами

В Челябинске спасатели эвакуировали из погреба мужчину, который надышался парами краски и потерял сознание, сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.

ЧП произошло в ночное время в овощной яме в одном из гаражей гаражно-строительного кооператива «Сплав-22». Прибывшие на место спасатели Челябинской городской службы спасения обнаружили в погребе 60-летнего мужчину без сознания. Как им сообщили очевидцы, он спустился, чтобы покрасить стены, но в процессе работы ему стало плохо от паров краски.

«Используя средства индивидуальной защиты и веревку, спасатели эвакуировали мужчину из погреба и передали медикам бригады скорой помощи»,— рассказали в ведомстве.

Для того чтобы не допустить подобных случаев, спасатели рекомендуют при покраске обязательно использовать противогаз, позаботиться о вентиляции, выбирать менее токсичные масляные или водные краски, а также не спускаться в погреб в одиночку.