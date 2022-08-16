Челябинские спасатели достали из Шершневского водохранилища овцу

Животное оказалось на расстоянии нескольких метров от берега и не могло выбраться

В Челябинске спасатели вытащили из Шершневского водохранилища овцу. Измученное животное они заметили во время осмотра акватории. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска.

Инцидент произошел 15 августа на пляже «Шершневский». Матросы-спасатели, заметив овцу, подплыли к ней на лодке и эвакуировали на берег, а затем доставили в ветеринарную клинику.

Каким образом животное оказалось в воде — неизвестно.

В конце июля в Пластовском районе собака подошла к фонтану, чтобы попить, но угодила в воду. Выбраться из сооружения животное не смогло. На помощь псу пришли спасатели.