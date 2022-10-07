Челябинские силовики депортировали из России экстремиста

Участника террористической организации арестовали на родине

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали участника террористической организации и по решению суда выдворили его из страны. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Являясь приверженцем международной террористической организации, иностранец скрывался в России от уголовного преследования своего родного государства за организацию преступного и экстремистского сообществ», — рассказали в региональном УФСБ.

За нарушение миграционного законодательства Калининский райсуд Челябинска привлек иностранца к ответственности и постановил выдворить экстремиста из страны.

Поимкой террориста занимались сотрудники УФСБ совместно с отделом Национального центрального бюро Интерпола регионального полицейского главка.