Челябинские садоводы нашли старый боеприпас со взрывателем

Снаряд обезвредили росгвардейцы

В челябинском садовом товариществе нашли действующий снаряд. Находку обнаружили местные садоводы, которые и вызвали полицию. В пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области рассказали, что опасный «клад» оперативно ликвидировали на спецполигоне.

Случай произошел еще в минувшие выходные. Местный житель проводил земляные работы и обнаружил странную находку. Взрывотехники получили сообщение от полиции и срочно выехали в садовое товарищество. 45-мм бронебойный снаряд со взрывателем долгое время пролежал в земле и подвергся сильной коррозии. Оказывается, такой снаряд может запросто рвануть из-за малейшего движения. Боеприпас осторожно погрузили в герметичный контейнер и вывезли на полигон. Там его и уничтожили.

«Росгвардия напоминает гражданам о необходимости немедленно сообщать в правоохранительные органы при обнаружении любых подозрительных предметов, похожих на боеприпасы», — напоминает управление.

А сегодня в Озерске жителей напугал муляж противотанкового снаряда. Учебное «пособие» передали полиции.