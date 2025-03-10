Челябинские приставы нашли ребенка, которого отец-рэпер скрывал от матери два года

Поиски привели в Санкт-Петербург

Двухлетняя история разлуки матери и сына из Челябинска наконец-то закончилась. Отец забрал ребенка и скрывался с ним, игнорируя решение суда. Судебные приставы не сдались и начали настоящие поиски, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Приставы прочесали социальные сети, связались с родственниками и выяснили, что папа-рэпер колесит по стране с концертами, а живет где-то в Ленинградской области.

Найти точный адрес оказалось непросто. Отец постоянно уклонялся от общения с приставами, даже при встрече в Санкт-Петербурге назвал выдуманный адрес. Но приставы не отступили. Они передали информацию коллегам в Ленинградскую область, и те вместе с полицией выследили отца и ребенка.

Встреча матери и сына произошла в отделении полиции — воссоединение после двух лет разлуки было очень эмоциональным. Сейчас мама и сын снова вместе.