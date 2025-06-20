Челябинские пожарные спасли двух котов, надышавшихся угарным газом

Животных обнаружили без сознания на улице Новороссийской

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Накануне вечером в Челябинске вспыхнула квартира в пятиэтажке на улице Новороссийской. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 27 человек, еще семерых спасатели вывели из опасной зоны, рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь ликвидировали в квартире на третьем этаже на площади 10 квадратов. Из окна горящей комнаты до прибытия спасателей выпрыгнул мужчина, он доставлен в больницу. Еще один челябинец пытался спастись на лестничной клетке, но надышался продуктами горения и потерял сознание. Пожарные пытались откачать мужчину, но он скончался.

Этажом ниже сотрудники МЧС обнаружили двух котов без сознания. Животных вынесли на воздух и реанимировали. Оба кота вернулись к своей хозяйке.