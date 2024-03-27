Челябинские пожарные ликвидировали возгорание в частном доме

Пострадавших нет

Рано утром 27 марта в поселке Исаково в Челябинске загорелся деревянный частный дом. К моменту прибытия спасателей жильцы успели эвакуироваться. В результате никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Прибывшие на вызов пожарные быстро локализовали пламя и не допустили его распространение на надворные постройки, где хозяева дома хранят газовые баллоны. Спустя еще немного времени пожар был полностью потушен.

Причину пожара выясняют сотрудники отделения дознания.

«Чтобы ночной пожар не сотворил беды, установите в жилье автономный пожарный извещатель. Он поможет обнаружить возгорание на начальной стадии, звуковым сигналом сообщит о нештатной ситуации, сохранит имущество и, самое важное, — человеческую жизнь!»— напомнили в ведомстве.

Также пожарные напомнили о том, что нельзя перегружать электросеть, эксплуатировать неисправное электрооборудование и оставлять без присмотра нагревательные приборы.