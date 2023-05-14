Челябинские полицейские задержали жителя Омской области, который оформил кредит на сумму 800 тысяч рублей, предъявив поддельный паспорт с данными жителя Челябинска. В полицию с заявлениями обратились потерпевший и банковский сотрудник, сообщили 14 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Потерпевший челябинец рассказал полицейским, что ему стали приходить уведомления о том, что он должен выплатить банку крупную сумму. При этом мужчина заверил, что кредит никогда не брал. Вскоре заявление о хищении 800 тысяч рублей поступило от представителя банка.
Полицейские, работая по заявлениям, установили личность подозреваемого. Задержали они его на вокзале в Екатеринбурге и доставили в отдел полиции в Челябинск.
«Разыскиваемым мужчиной оказался ранее судимый за совершение мошеннических действий 44-летний житель Омской области. Сотрудниками полиции установлено, что он оформил в отделении банка на территории Тракторозаводского района кредит на сумму более 800 тысяч рублей, предъявив поддельный паспорт со своей фотографией и персональными данными другого человека, проживающего в Челябинске»,— уточнили в ведомстве.
В его отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.