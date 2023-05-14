Челябинские полицейские задержали жителя Омской области, оформившего кредит по поддельному паспорту

Подозреваемого заключили под стражу

Челябинские полицейские задержали жителя Омской области, который оформил кредит на сумму 800 тысяч рублей, предъявив поддельный паспорт с данными жителя Челябинска. В полицию с заявлениями обратились потерпевший и банковский сотрудник, сообщили 14 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший челябинец рассказал полицейским, что ему стали приходить уведомления о том, что он должен выплатить банку крупную сумму. При этом мужчина заверил, что кредит никогда не брал. Вскоре заявление о хищении 800 тысяч рублей поступило от представителя банка.

Полицейские, работая по заявлениям, установили личность подозреваемого. Задержали они его на вокзале в Екатеринбурге и доставили в отдел полиции в Челябинск.

«Разыскиваемым мужчиной оказался ранее судимый за совершение мошеннических действий 44-летний житель Омской области. Сотрудниками полиции установлено, что он оформил в отделении банка на территории Тракторозаводского района кредит на сумму более 800 тысяч рублей, предъявив поддельный паспорт со своей фотографией и персональными данными другого человека, проживающего в Челябинске»,— уточнили в ведомстве.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.