Челябинские полицейские задержали женщину, которая сбывала сильнодействующие препараты

Установить ее личность удалось благодаря сообщениям из соцсетей

В Тракторозаводском районе Челябинска полицейские задержали 33-летнюю женщину, которая по поддельным рецептам приобретала сильнодействующие препараты, а затем сбывала их наркозависимым. В ее отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Информация о распространении местной жительницей сильнодействующих препаратов появилась в социальных сетях. Полицейские провели проверку и задержали подозреваемую. Они выяснили, что дома она изготавливала поддельные рецепты и по ним в аптеках приобретала сильнодействующие препараты, которые потом фасовала и сбывала через тайники.

«При задержании у подозреваемой изъято 35 блистерных упаковок, в которых, согласно проведенному исследованию, находилось сильнодействующее вещество прегабалин суммарной массой около 95 граммов. Кроме того, в ходе проведения обыска по месту ее проживания полицейскими изъяты весы и упаковочный материал, а также поддельные оттиски печатей и бланки рецептов»,— рассказали в ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (часть 3 статьи 234 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит женщине, — лишение свободы на срок до восьми лет.