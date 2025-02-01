Челябинские полицейские задержали «закладчика» с синтетическим наркотиком

Часть свертков мужчина успел разложить по тайникам

В микрорайоне Чурилово полицейские при патрулировании улицы Воробьева заметили подозрительного мужчину и задержали его для проверки документов. Вскоре выяснилось, что он раскладывал по тайникам свертки с наркотиком. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

При досмотре полицейские обнаружили у 26-летнего мужчины пять свертков, в которых был синтетический наркотик массой около 2 граммов. В отделе полиции он признался, что накануне разложил по тайникам в Тракторозаводском районе 25 свертков с запрещенным веществом. А в его квартире правоохранители обнаружили еще 15 граммов синтетики. Общий весь изъятого наркотика составил 25 граммов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, мера пресечения ему избирается.