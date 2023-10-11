Челябинские полицейские задержали закладчика с крупной партией наркотика

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который разложил по тайникам в Никольской роще несколько свертков с наркотиком. Всего правоохранители изъяли пять граммов метадона. Мужчина водворен в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Находившийся в Никольской роще 47-летний местный житель показался полицейским странным. Когда они подошли к нему, он заметно разволновался и не смог объяснить, что делает в сквере. Стражи порядка приняли решение доставить мужчину в отдел полиции.

Там выяснилось, что на территории Никольской рощи мужчина сделал несколько тайников, в которые разложил девять свертков с наркотиком. Запрещенные вещества изъяли и отправили на экспертизу, которая показала, что мужчина распространял метадон.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.