Челябинские полицейские задержали вора‑бригадира, сбежавшего с зарплатой коллег

Мужчина пытался сбежать в Казахстан

Челябинские полицейские задержали на российско-казахстанской границе 44-летнего гражданина ближнего зарубежья, подозреваемого в хищении 250 тысяч рублей, предназначенных для выплаты заработной платы сотрудникам строительной компании. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Бригадир, которому работодатель доверил распределение средств, присвоил всю сумму.

После получения денег мужчина погасил кредит, перевел часть средств жене и попытался скрыться за границей. Однако оперативно-разыскные мероприятия позволили полицейским установить его местонахождение и задержать на границе.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Кроме того, он привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и помещен в Центр временного содержания иностранных граждан», — прокомментировали в региональном полицейском главке.