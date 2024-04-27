Челябинские полицейские задержали в Севастополе подозреваемого в разбое

Житель ближнего зарубежья скрылся сначала за границей, а потом переехал в Крым

Челябинские оперативники совместно с коллегами из Севастополя и УФСБ задержали в Крыму подозреваемого в совершении разбоя на территории Челябинска.

Как рассказали в полиции, житель ближнего зарубежья в составе группы лиц по предварительному сговору напал на квартиру знакомого. Налетчики забрали у хозяина квартиры мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей, одежду и продукты питания и скрылись.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска южноуральского главка установили личность одного из подозреваемых. Оказалось, чтобы скрыться от следствия, он покинул территорию России, а затем переехал в Севастополь», — говорится в сообщении.

Благодаря тесному взаимодействию южноуральских и крымских полицейских при силовой поддержке спецподразделения СОБР «Сокол» Росгвардии злоумышленник был задержан и доставлен в Челябинск.