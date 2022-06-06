Челябинские полицейские задержали троих подозреваемых в сбыте партии героина

Мужчины приехали из Москвы

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Челябинску задержали 26-летнего, 24-летнего и 20-летнего мужчин со 125 свертками героина. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

В ходе обыска по месту жительства одного из задержанных нашли еще 250 граммов наркотика. Известно, что мужчины приехали из Москвы и собирались сбыть героин через тайники-закладки в Челябинске.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Молодым мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал наш сайт, сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали магнитогорца, у которого изъяли 10 кг гашиша.