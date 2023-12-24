Челябинские полицейские задержали трех закладчиков-мигрантов

Им грозит до 20 лет тюрьмы

В Тракторозаводском районе Челябинска полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали трех уроженцев ближнего зарубежья в момент размещения ими закладок с наркотиком. В отношении парней 29, 24 и 22 лет возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

При себе у мигрантов было 50 свертков с наркотиком общей массой около 100 граммов. Экспертиза показала, что парни намеревались сбыть героин. И специально для этого приехали в Челябинск.

За покушение на сбыт наркотиков в отношении иностранцев возбудили уголовное дело. Им грозит до 20 лет тюремного заключения. Все они заключены под стражу.

Полицейские устанавливают других участников наркоцепочки.

Ранее в Челябинске задержали 32-летнего парня, который также специально приехал в Челябинск для размещения в тайниках гашиша и метилэфедрона.