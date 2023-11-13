Челябинские полицейские задержали трех человек с наркотиками после публикации в соцсетях

Местные жители сфотографировали людей, ищущих что‑то под деревьями

Жители Металлургического района Челябинска заметили нескольких людей, которые что-то активно искали под деревьями. Они сфотографировали их и выложили снимок в соцсети. Полицейские провели проверку по факту публикации и задержали трех человек с наркотиками. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Изучив пост в социальных сетях, полицейские отправились на улицу Сталеваров, где были замечены странные люди. В результате проведенной работы они задержали двух мужчин и женщину, при себе у которых были свертки с наркотиками. Дальнейшая экспертиза показала, что в свертках были героин и мефедрон.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела за незаконные приобретение и хранение наркотиков (часть 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ). Им грозит лишение свободы на срок до трех лет.

«Сотрудники челябинской полиции внимательно относятся ко всем сообщениям граждан о возможных противоправных деяниях, все публикации анализируются, и принимаются меры к пресечению преступлений и правонарушений. Главной задачей полицейских является обеспечение безопасности граждан и создание комфортных условий проживания в правовом поле», — напомнили в ведомстве.