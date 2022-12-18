Челябинские полицейские задержали скандально известного блогера из телешоу «Дом-2»

В отношении Альфреда Джавадова возбудили уголовное дело

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Вечером 17 декабря в Челябинске полицейские задержали блогера, экс-участника телешоу «Дом-2» Альфреда Джавадова. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия», сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудниками полиции города Челябинска задержан и доставлен в отдел полиции „Центральный“ челябинец, который намеренно создавал конфликтные ситуации в общественных местах. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ»,— сообщили в ведомстве.

Ход и расследование уголовного дела лично контролирует начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

Известно, что блогер регулярно посещает развлекательные заведения и магазины города, где устраивает скандалы, нередко с применением оружия, и выкладывает так называемые «рейды» в соцсети.