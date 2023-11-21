Челябинские полицейские задержали подростка, избившего и ограбившего прохожего

Его подельника пока ищут

В Челябинске полицейские задержали одного из подозреваемых в избиении и ограблении местного жителя. Им оказался ранее не судимый 17-летний подросток. Его подельник пока в розыске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночное время около одной из многоэтажек на Комсомольском проспекте. Потерпевший сообщил, что неизвестные напали на него, избили и украли часы стоимостью 10 тысяч рублей.

Полицейские, работая по заявлению, установили ломбард, в который подозреваемые сдали часы, и вскоре задержали одного из подозреваемых в нападении на мужчину — 17-летнего подростка.

«Парню избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Розыск второго нападавшего продолжается. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ („Грабеж“)»,— уточнили в ведомстве.

Часы пострадавшему вернут после проведения необходимых процедур.

Раскрытие преступления поставлено на контроль руководством УМВД России по Челябинску.