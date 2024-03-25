Челябинские полицейские задержали подозреваемую в серии карманных краж

В отношении жительницы Екатеринбурга возбудили уголовное дело

Жительница Калининского района Челябинска обратилась в полицию с заявлением о хищении из ее куртки сотового телефона стоимостью 15 тысяч рублей. Правоохранители, работая по заявлению, задержали подозреваемую и выяснили, что она причастна к нескольким кражам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемой в совершении преступлений оказалась безработная ранее судимая 38-летняя жительница Екатеринбурга. В магазинах и общественном транспорте она похищала у людей сотовые телефоны и кошельки. Всего с начала года она совершила 10 краж, ущерб составил более 50 тысяч рублей.

«У подозреваемой полицейские изъяли два сотовых телефона. Еще один гаджет она продала на улице случайному прохожему, другой выбросила, поскольку не смогла разблокировать. Вырученными и похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению»,— уточнили в ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о краже (пункты «в», «г» части 2 статьи 158 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.