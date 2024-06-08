Челябинские полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля

Мужчина таким образом отомстил потерпевшему

В полицию с заявлением об угоне автомобиля обратился житель Советского района Челябинска. Он рассказал, что оставил авто вечером у дома на улице Заводской, а утром его не обнаружил. Правоохранители заподозрили в совершении преступления его товарища и, как оказалось, не ошиблись. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Угонщиком оказался 29-летний ранее не судимый местный житель. При задержании он рассказал полицейским, что потерпевший купил у него эту машину, но отдал не все деньги. Тогда подозреваемый на эмоциях сел в авто, проехал несколько кварталов и бросил его в одном из дворов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (часть 2 статьи 166 УК РФ). Ему грозит до семи лет тюрьмы. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.