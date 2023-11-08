Челябинские полицейские задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 20 лет назад

Выходцу из Таджикистана предъявили обвинение по двум статьям

В Челябинске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве местного жителя в 2002 году. Им оказался 42-летний неоднократно судимый житель Таджикистана. Мужчина заключен под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступление было совершено в феврале 2002 года в частном доме, расположенном на территории Металлургического района. Тогда полицейские обнаружили труп 33-летнего мужчины с пробитой головой и изрезанной шеей и выяснили, что из его дома пропали дорогие вещи. Вещественные доказательства были собраны, но выйти на след преступника не удалось.

«Спустя годы в результате проводимых мероприятий и проверки ранее судимых граждан была установлена причастность к совершенному особо тяжкому преступлению 42-летнего жителя Республики Таджикистан. Мужчина освободился из мест лишения свободы в Свердловской области, где отбывал наказание за другое преступление»,— уточнили в ведомстве.

Затем началась работа по установлению его места жительства, поскольку на учет он был поставлен в одной из квартир в Екатеринбурге, причем незаконно, но там не проживал. Задержать подозреваемого челябинским полицейским удалось в Тюмени.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям «Убийство» и «Разбой». На данный момент он находится в СИЗО.