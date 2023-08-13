Челябинские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в Ленинском районе

Юноша объяснил, что испугался и поэтому схватился за самозарядное устройство

В Челябинске полицейские установили и задержали подозреваемого в стрельбе, произошедшей в пятницу, 11 августа, в Ленинском районе Челябинска. Правоохранители выяснили, что конфликт произошел на фоне личной неприязни, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские оперативно выехали на место ЧП, провели поквартирный обход всего жилого сектора, опросили свидетелей и очевидцев конфликта. В результате они установили потерпевшего, которым оказался 18-летний местный житель, а вскоре и 19-летнего подозреваемого в стрельбе. Последнего доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Подозреваемый рассказал, что услышал, как молодой человек в разговоре по телефону нецензурно выражается. Он сделал ему замечание, после чего увидел, как потерпевший что-то достает из кармана. Испугавшись, 19-летний парень выстрелил из принадлежащего ему самозарядного устройства и скрылся.

В отношении молодого человека составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).