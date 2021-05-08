Челябинские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении

Злоумышленник ударил местного жителя по голове и украл сотовый телефон

В Челябинске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на местного жителя. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С сообщением о нападении и краже сотового телефона в полицию обратился житель Калининского района, 1977 года рождения. Он рассказал полицейским, что распивал с малознакомым мужчиной спиртные напитки, в какой-то момент между ними возникла ссора, мужчина ударил потерпевшего по голове и украл сотовый телефон. Ущерб составил около 4 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела полиции „Калининский“ УМВД России по городу Челябинску установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, 1983 года рождения. Похищенное он сбыл, денежными средствами распорядился по своему усмотрению»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы сроком до десяти лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.