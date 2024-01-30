Челябинские полицейские задержали подозреваемого в краже за 20 минут

Похитителем чужого имущества оказался ранее судимый мужчина

В Челябинске местный житель обратился в полицию с заявлением о краже из припаркованного грузовика имущества на сумму около 20 тысяч рублей. Правоохранители сразу же отправились на поиски подозреваемого и задержали его по горячим следам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Заявитель рассказал, что неизвестный взломал замок, проник в кабину грузовика и украл рацию, магнитолу и деньги. Полицейские, выяснив приметы возможного подозреваемого, отправились на поиски. И менее чем за 20 минут задержали подозреваемого в краже. Им оказался 45-летний ранее судимый местный житель. Похищенное имущество, которое мужчина спрятал по пути, правоохранители изъяли.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы на срок до пяти лет.