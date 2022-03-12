Челябинские полицейские задержали подозреваемого в грабеже пенсионерки

Злоумышленник похитил у пожилой женщины пакет с 240 тыс рублей

В Отдел полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску обратилась 77-летняя женщина, которая сообщила о том, что, находясь у дома 86 по улице Куйбышева, неизвестный мужчина вырвал из ее рук пакет, в котором находились два кошелька и денежные средства в сумме 240 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В ходе комплекса мероприятий оперативниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый местный житель, 1980 года рождения. Полицейские установили, что часть похищенных денежных средств он потратил на личные нужды.

В районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 7 лет. Задержанный в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации был помещен в изолятор временного содержания.