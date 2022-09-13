Челябинские полицейские задержали ночного грабителя

Злоумышленник убегал из местного бара в украденным кошельком

Во время ночного патруля по Ленинскому району Челябинска полицейские заметили бегущего мужчину и решили проверить его. Челябинец заметил сотрудников МВД и постарался незаметно выкинуть в сторону женский кошелек. Оказалось, что незадолго до этого злоумышленник украл его в местном баре. Сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



В похищенном бумажнике было почти 20 тысяч рублей. Потерпевшая к тому моменту еще не успела сообщить о пропаже. 42-летнего местного жителя задержали и доставили в отделение полиции Ленинского района для разбирательства.

На задержанного завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.