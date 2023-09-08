Челябинские полицейские задержали напавшего на старушку мужчину

Он вырвал из мочки уха женщины золотую сережку

В Челябинске полицейские задержали подозреваемого в краже золотой сережки у 71-летней женщины. Мужчина напал на пенсионерку со спины. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемый напал на женщину во дворе дома на Комсомольском проспекте. Он повалил потерпевшую на землю и вырвал золотую сережку из мочки уха. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Параллельно полицейские искали возможные места сбыта украденного золота.

«В результате был установлен комиссионный магазин, куда злоумышленник сдал золотое изделие, выручив за него чуть более шести тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе областной полиции.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Он дал признательные показания. Похищенное золото изъяли и скоро вернут владелице.

Полиция завела уголовное дело о грабеже (часть 2 статьи 161 УК РФ). Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее пенсионерка из Челябинска отдала мошенникам полмиллиона рублей в надежде помочь подруге. Злоумышленники действовали по телефону.